Ege Cansen: 18 yıldır AKP, gelir dağılımında katman atlamak isteyenlerin tercih ettiği en faydalı muhittir

Katman atlamanın en sık rastlanan sebebi “üniversite diploması olanlara mahsus” bir meslek sahibi olmak. Diploma rantı yüksek tıp, mühendislik, hukuk mezunlarının şansı daha fazla duruyor. Bitirilen üniversitenin itibarı “belirleyici” bir faktör oluyor.

Bizde de aynıdır. Boşuna “İstanbul’un taşı toprağı altın” dememişler. En garantili nedenlerin başında “muhit edinmek” geliyor.

Reklam

Prestijli bir tarikata girmek bu açıdan elzemdir. Tarikata mensubiyete ilaveten iktidar partisinde görev almak (günümüzde AKP) şansı çok artırıyor. AKP’nin feci hatalar yapmasına rağmen hâlâ tek başına en büyük oy oranına sahip olmasının nedeni, ıssız adalara cami yaptırması olamaz. 18 yıldır AKP, gelir dağılımında katman atlamak isteyenlerin tercih ettiği en faydalı muhittir. Saygı Öztürk’ün bu gerçeği somut örneklerle kamuoyuna yansıtması mükemmel bir gazeteciliktir.

Ege Cansen’in yazısı