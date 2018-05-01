Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ege bölgesinde peş peşe üç deprem

Share25
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 25

 

Ege bölgesinde bu sabah üç deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre ilk deprem saat 07.03’te Bodrum açıklarında Gökova Körfezi’nde 3,5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 4.1 olarak ölçüldü.

Reklam

İkinci deprem ise saat 07.41’de İzmir’in Menderes ilçesinde 12.1 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü de 3 olarak ölçüldü.

Aynı bölgede saat 08.35’te de 7,8 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Reklam

DHA, depremlerin hasara neden olmadığını yazdı.


Share25
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 25

SON HABERLER

Arınç’tan Gül’e serzeniş: ‘Ağabey ne diyorsun’ demesini beklerdim

AKP’nin kurucularından Bülent Arınç, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adının cumhurbaşkanı adaylığı ile geçtiği süreçte kendisine danışmaması konusunda serzenişte bulunurken “Aramızda bu kadar hukuk varken, böyle önemli bir konuda ‘Ağabey ne diyorsun’ demesini şahsen beklerdim. Olmadı…” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...