Ege bölgesinde peş peşe üç deprem

Ege bölgesinde bu sabah üç deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre ilk deprem saat 07.03’te Bodrum açıklarında Gökova Körfezi’nde 3,5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 4.1 olarak ölçüldü.

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İkinci deprem ise saat 07.41’de İzmir’in Menderes ilçesinde 12.1 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü de 3 olarak ölçüldü.

Aynı bölgede saat 08.35’te de 7,8 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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DHA, depremlerin hasara neden olmadığını yazdı.