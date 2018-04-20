Efsaneye veda: Arsenal’de 22 yıllık Wenger dönemi bu sezon sona eriyor

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İngiltere Premier Lig’in dev ekiplerinden Arsenal’in menajeri Arsene Wenger, 22 yıldır görev yaptığı kulüpten sezon sonu ayrılacak.

Fransız teknik adamın sözleşmesi gelecek sezon sona erecekti ancak kulübün büyük hissedarlarından Stan Kroenke, Wenger’le sezon sonu yolların ayrılacağını açıkladı.

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Premier Lig’de bu haftaya kadar 87 puan toplayıp şampiyonluğunu ilan eden Manchester City’nin 33 puan gerisinde altıncı sırada olan Arsenal’in geçen hafta Newcastle United’a karşı deplasmanda aldığı 2-1’lik yenilgi, ekibin bu sezonki 11’nci yenilgisi oldu.

Takımın lig sıralamasındaki yeri gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi biletini de zora sokuyor. Wenger yönetimindeki Arsenal ilk olarak geçen yıl ligde ilk dörde giremeyerek, uzun süre sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi’nden uzak kalmıştı. Bu sezon da ligin bitmesine beş maç kala lig dördüncüsü ve ezeli rakibi Tottenham’ın 14 puan gerisinde.

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Wenger’in takımını Şampiyonlar Ligi’ne taşıyabilmesi için bir diğer seçenekse bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ni kazanmak, ancak burada da Arsenal’i yarı finalde İspanya La Liga’da ikinci sıradaki Atletico Madrid’le zorlu bir karşılaşma bekliyor.

Arsenal’in son iki sezon gösterdiği kötü performans bazı taraftarların gözünde çoktan Wenger’in sonunu getirmişti.

22 yılda 10 kupa

BBC Türkçe’nin haberine göre, Wenger’in ayrılacağını açıklayan Kroenke, “Sporda geçirdiğmiz yıllar içinde en zor günlerimizden biri. Arsenal’e ilgi duymamızın en büyük nedenlerinden biri Arsene’in kulüpte saha içi ve dışına getirdiği değerlerdi” dedi.

Wenger ise, “Bu kadar çok unutulmaz yılda kulübe hizmet verme ayrıcalığına sahip olduğum için minnettarım. Arsenal’in tüm sevenleri, kulübün değerlerine iyi bakın” diye konuştu.

Takımının başında 823 maça çıkan Wenger, Premier Lig’de en uzun süre görev yapan yabancı teknik adam olma unvanına sahip. Arsenal kariyerine 1 Ekim 1996’da başlayan 68 yaşındaki Fransız teknik adam üç Premier Lig şampiyonluğu ve yedi Federasyon Kupası kazanmıştı.

Arsenal 2003-2004 sezonunda, 1888-89 sezonundan bu yana ilk kez ligi namağlup tamamlayan takım olmuştu.