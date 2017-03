Efsanevi Amerikalı müzisyen Chuck Berry 90 yaşında hayatını kaybetti

Amerikalı efsanevi müzisyen Chuck Berry, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Çağrı üzerine eve giden Missouri polisi, Berry’nin yerel saatle 01.26’da ölü bulunduğunu bildirdi.

Kaliforniya’da 18 Ekim 1926’da doğan müzisyenin ölüm nedenine dair bir bilgi verilmedi.

Berry’nin ölümü, iz bıraktığı Rock müzik camiasını üzüntüye boğdu.

Facebook hayran sayfasından açıklama yapan Berry’nin ailesi, “Sağlığının bozulduğu son günlerini evde ailesi ve arkadaşlarıyla geçiriyordu” derken, ölüm nedenini bildirmedi, mahremiyete saygı duyulmasını istedi.

Rolling Stone’a konuşan Berry’nin oğlu Charles Jr. da ölüm nedenine kesin bir şey söylemezken, babasının zatürreden muzdarip olduğunu kaydetti.

Oğul Berry, “90 yaşındaki birçok erkek gibi iyi günleri de oldu kötü günleri de. Uzak olmayan geçmişte zatürreye yakalandı. İyileşiyordu ancak tedavi süreci biraz uzadı” dedi.

Kariyeri başarılarla dolu

Berry, sahneye adım attığında tarih 1950’ydi. St. Louis’de ‘Mo’ isimli grubuyla kariyerine başlayan Berry, 1955’te diğer bir efsanevi müzisyen Muddy Waters’ın önermesi sonrası Chess Records imzalı ‘Maybeline’ şarkısıyla piyasaya çıktı.

Berry’ye dünya çapında haklı bir tanınırlık sağlayan şarkılar ise ‘Roll Over Beethoven’, ‘You Can’t Catch Me’, ‘Scholl Day’, ‘Oh Baby Doll’, ‘Sweet Little Sixteen’, ‘Johnny B Goode’ ve ‘Back’ın The USA’ oldu.

Berry, 1985 yılında Grammy’de ‘Yaşam Boyu Başarı’ ödülü alırken, adına 1987’de doğum günü şerefine ‘Hail Hail Rock’n ‘Roll’ filmi çekildi.