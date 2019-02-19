Efsane tasarımcı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti

Chanel ve Fendi gibi markaların efsane tasarımcısı Karl Lagerfeld 85 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Dünya moda devi Chanel ile yaptığı çalışmalarıyla tanınan ünlü Alman haute-couture tasarımcı Karl Lagerfeld moda endüstrisinde 50 yılı aşkın bir süre sanat direktörlüğü yapmış ve bir ikon haline gelmişti.

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Sağlığı nedeniyle Chanel’in ocakta Paris’te yapılan defilesine de katılamayan ünlü tasarımcı bu sabah Paris’te önceki gece kaldırıldığı Neuilly-sur-Seine hastanesinde hayatını kaybetti.

Tasarımcının 1983 yılından bu yana kreatif direktörlüğünü yaptığı Chanel Moda Evi CEO’su Alain Wertheimer ünlü tasarımcının ölümü üzerine yaptığı açıklamada “Yaratıcı dehası, cömertliği ve sıradışı sezgileri ile Karl Lagerfeld zamanının çok ötesindeydi ve Chanel’in dünya çapındaki başarısına çok büyük katkısı oldu. Bugün sadece bir dostu değil, aynı zamanda 1980’lerde markayı yeniden yaratması için açık çek verdiğin sıra dışı bir dehayı da kaybettik” dedi.

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Lüks moda markası Louis Vuitton’un (LVMH) Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Bernard Arnauld tasarımcının ölümü üzerine yaptığı açıklamada “Paris’in dünyanın moda başkenti olmasında ve Fendi’nin en yenilikçi İtalyan moda evlerinden biri olmasında büyük katkıları olan yaratıcı bir dehayı yitirdik. Ona büyük teşekkür borçluyuz. Hayatım boyunca daha onun kadar sıradışı bir zevki ve yeteneği olan birini tanımadım” dedi.

Lagerfeld, Chanel ile yaptığı işler ve LVMH’nin Fendi markası için tasarladığı koleksiyonlarla ve kendi adını verdiği moda markasıyla elde ettiği başarılarıyla tanınıyordu. 1933 yılında Hamburg’da doğan ünlü tasarımcı 1983 yılında Chanel’e katıldıktan sonra moda dünyasının ‘rockstar’ı haline gelmişti.