Efsane şampiyon Grand Ekinoks öldü

75’inci Gazi Koşusu galibi, son Triple Crown sahibi ve uluslararası arenada da ülkemizi temsil eden şampiyon safkan Grand Ekinoks’un 3 Temmuz’da öldüğü bildirildi.

Fotoğraf: Türkiye Jokey Kulübü

TJK’da yer alan habere göre Yaman Zingal tarafından yetiştirilen, Volkan Ekinci’nin sahibi olduğu 1998 doğumlu Grand Ekinoks yarış kariyerine, 14 Eylül 2000 yılında İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda katıldığı koşuyla başladı.

Reklam

21 yaşındaki Grand Ekinoks, 2001 yılında önce Erkek Tay Deneme, ardından Gazi Koşusu ve Ankara Koşusu’nu da kazanarak, adını Triple Crown (Üçlü Taç) yapmayı başaran sekizinci safkan olarak yarışçılık tarihine yazdırdı.

Grand Ekinoks uluslararası arenada birçok önemli koşuda boy gösterdi.

Yedi koşu galibiyeti

Yarış hayatında 50 kez start alan şampiyon safkan, G1 Erkek Tay Deneme (2001), G1 Gazi Koşusu (2001), G1 Ankara (2001), G1 Türkiye Jokey Kulübü (2001, 2002, 2005) ve G1 Başbakanlık koşularının (2002) da bulunduğu yedi Grup 1, 3 Grup 2, 3 de Grup 3 koşudan galibiyetle ayrıldı.

Reklam

Yurt dışı başarıları

İlk olarak 2003 yılında Dubai World Cup karnavalı kapsamında start aldığı G3 Dubai City of Gold’dan ikinci olarak ayrılan Grand Ekinoks, akabinde aynı yıl dünyanın en önemli uzun mesafeli yarışlarından G1 Dubai Sheema Classic’te start aldı ve beşinci oldu. 2004 yılı G1 Dubai Sheema Classic’te de start alıp yedinci olan Grand Ekinoks, 2006 yılında da Dubai World Cup Karnavalı kapsamında katıldığı üç koşudan da üçüncülükle ayrıldı.