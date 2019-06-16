Efsane beyzbolcunun forması rekor fiyata alıcı buldu: 5.64 milyon dolar

ABD’de, beyzbolun efsane ismi George Herman ‘Babe’ Ruth’un 1928-1930 yıllarında New York Yankees takımında oynarken giydiği forması rekor fiyata, 5.64 milyon dolara (33.24 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: Twitter

ABD’nin New York kentinde düzenlenen açık artırmada, 1948’de ölen oyuncunun formasının şimdiye kadar ‘en yüksek fiyata alıcı bulan, hatıra spor eşyası’ olduğu açıklandı. Geçmişte bu alandaki rekor, 2012’de 4.4 milyon dolara alıcı bulan başka bir New York Yankees formasına aitti. ABD Ulusal Beyzbol Ligi’nde 22 sezon oynayan ve tarihin en önemli oyuncularından biri olarak nitelendirilen Ruth’un formasını kimin satın aldığı açıklanmadı.

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Açık artırmayı düzenleyen müzayede evi Hunt Auctions’ın sahibi David Hunt, “Ruth, beyzbola damga vurmuş ve efsane bir sporcu olarak tarihe geçmiş bir isimdir. Kimseyle karşılaştırılamaz” dedi.

Yankee Stadyumu’nda düzenlenen açık artırmada formanın yanı sıra Ruth’a ait 400 eşya daha satışa sunuldu.

Fotoğraf: BBC

1914’te kariyerine başlayan Ruth (üstte), sırasıyla Boston Red Sox, New York Yankees ve Boston Braves’te oynadı; 1935’te beyzbolu bıraktı.