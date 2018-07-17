Efsane atlet Bolt, Avustralya A liginde futbola başlıyor

Sekiz Olimpiyat şampiyonluğu bulunan 31 yaşındaki Jamaikalı atlet Usain Bolt, Avustralya A ligi takımlarından Central Coast Mariners’da futbola başlıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre menajeri Tony Rollis, Bolt’un Avustralya ligi takımıyla altı haftalık deneme süresi için prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Denemelerde başarılı bulunması halinde Bolt’la en az bir sezon için anlaşma imzalanabileceği belirtildi.

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100 ve 200 metre yarışlarında dünya şampiyonu olan ve daha önce Almanya, Norveç ve Güney Afrika takımlarıyla antrenmanlara katılan Bolt, geçen yıl atletizmi bıraktıktan sonra profesyonel futbolcu olmak istediğini söylemişti.

Bolt’u dört aydır izlediklerini belirten Avustralya ekibi Central Coast Mariners’ın başkanı Sahun Mielekamp, görüşmelerin çok iyi gittiğini söyledi. Mielekamp ayrıca, Bolt’un Alman kulübü Borussia Dortmund ve Norveç takımı Stromsgodset’teki antrenman performanslarını beğendiklerini de söyledi.

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Avustralya yayın kuruluşu News Corp Australia, Bolt’a milyonlarca dolar önerileceğini duyurdu.

Avustralya Futbol Federasyonu ise Bolt’un transferi için Mariners’a para yardımı yapmayacaklarını açıkladı.