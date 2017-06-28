Efes’te sünnet düğünü iddiasına yanıt: Sadece turistik etkinlik düzenleniyor

Turizm müdürlüğü, tarihi antik kent Efes’te sünnet düğünü gibi organizasyonlar yapılmadığını ancak kentin turistik etkinliklerde kullanılabildiğini ileri sürdü.
Sosyal medyada Efes Antik Kenti’nde sünnet düğünü organizasyonu yapıldığına dair bilgiler ve fotoğraflar yer almıştı.
Bunun üzerine açıklama yapan İzmir İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Kaan Erge, Efes’te ziyaret saatleri dışında turizm amaçlı etkinlikler yapılabildiğini söyledi.
Söz konusu etkinliklerde gereken özenin gösterildiğini dile getiren Erge, Efes’te sünnet, düğün, nişan gibi törenlerin yapılmasının söz konusu olmadığını belirtti.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların ise kruvaziyer turizmi kapsamında gelen yabancı konuklara sunulan klasik müzik dinletisine ait olduğu bildirildi.