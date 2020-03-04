Efes yöneticisi: Birada yüzde 60’ı aşkın vergi var, pazar yüzde 5 daraldı

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, 2019 yılında Türkiye bira pazarının ekonomik konjonktür ve fiyat baskısının etkisiyle hacimsel olarak yüzde 5 civarında daraldığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Yeni tip corona virüsünün ihracat pazarları üzerine olası etkilerini yakından takip ettiklerini belirten Ağırbaş, ilk çeyrek sonuçlarının ardından 2020 tahminlerini gözden geçirebileceklerini söyledi.

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Anadolu Efes’in geride bıraktığı 50 yılın değerlendirildiği toplantıda konuşan Ağırbaş şöyle konuştu: “2019 verilerine göre Türkiye bira pazarında daralma var. Tüketicinin fiyat baskısı nedeniyle olduğunu gözlemliyoruz, ekonomik konjonktürün etkili olduğunu düşünüyoruz. Çok iyi başlamasak da 2020 için daha fazla umutlu olmak istiyoruz. Sektörümüzde fiyat çok önemli. Sektörün en önemli sorunu fiyat baskısı.”

Ağırbaş’ın verdiği bilgiye göre bira ürünlerine yüzde 60’ı aşan oranda vergi uygulanıyor.

Anadolu Efes Türkiye, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Moldova ve Gürcistan olmak üzere altı ülkedeki üretim tesisleriyle faaliyet gösteriyor. Ağırbaş’ın verdiği bilgiye göre, Anadolu Efes üretim hacmi bakımından dünyanın 10’uncu büyük bira üreticisi konumunda.