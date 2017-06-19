‘Efendim benimki kedi bıyığı gibi çıkıyor’: Erdoğan’ın iftarında gazetecilere ‘bıyık ya da sakal’ tavsiyesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Huber Köşkü’nde medya temsilcilerine verdiği iftar yemeğine katılan Sabah gazetesi yazarı Sinan Özedincik, içeride yaşananları anlattı.

İftar yemeğine NTV’nin sahibi Ferit Şahenk, CNN Türk ve Hürriyet’in sahibi Aydın Doğan ve Habertürk’ün sahibi Turgay Ciner dahil olmak üzere medya kuruluşlarından birçok isim katılmıştı.

Gecede uzun bir konuşma yapan cumhurbaşkanı, hapisteki 177 gazeteciden biri hariç hepsinin ‘terör örgütleriyle olan ilişkileri sebebiyle cezaevinde bulunduğunu’ söylemişti.

‘Huber Köşkü’nde büyük medya buluşması’ başlıklı yazısında yaşananları aktaran Özedincik, Erdoğan’ın tanıdığı gazetecilere sigarayı bırakıp bırakmadıklarını sorduğunu ve bazı gazetecilere bıyık ya da sakal bırakmalarını tavsiye ettiğini aktardı.

Özedincik, Sabah yazarı Melih Altınok’un “Efendim benim bıyığım kedi bıyığı gibi çıkıyor” sözlerine Erdoğan’ın “Niye kedileri küçümsüyorsun ki, onların bıyıkları gayet güzel!” yanıtını verdiğini yazdı.

Bir dönem AKP içinde ‘bıyık’ modası başlamış, kabine üyeleri ve partinin üst düzey isimlerinden bıyık bırakanlar olmuştu.

Serhat Albayrak, Aydın Doğan ve Ferit Şahenk’in Erdoğan’la ‘sıcak sohbetinin’ gecenin en çok dikkat çeken detaylarından biri olduğunu aktaran Sabah yazarı, Demirören Medya Grubu’nun sahibi Erdoğan Demirören’in iftara neden katılamadığının gecede hayli konuşulduğunu paylaştı.

İftar menüsünde ise şunlar vardı: “Zeytinyağlı kuru biber ve kuru patlıcan dolması, Süleymaniye çorbası, Pastırmalı paçanga böreği, Enginarlı yeşil salata, Dana teriyaki, Kayısı tatlısı, Demirhindi şerbeti.”