‘Efendiler yarın başkanlık sistemini ilan edeceğiz’ yazan kalpaklı Erdoğan fotoğrafına soruşturma

Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı, odasındaki Atatürk fotoğrafının üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını monte ettirerek “Efendiler yarın başkanlık sistemini ilan edeceğiz” sözlerini yazdıran belediye çalışanı hakkında soruşturma açtı.

Kendisini ziyarete gelenlerle çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan AKP’li Gölcük Belediyesi’nin sanat galerisi çalışanı Alp’in duvarındaki fotoğraf dikkat çekti.

Atatürk’ün kalpaklı fotoğrafının üzerine Erdoğan’ın yüzünün monte edildiği fotoğrafta, Atatürk’ün “Efendiler yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” sözlerinin yerine ise “Efendiler yarın başkanlık sistemini ilan edeceğiz” sözleri yer aldı.

AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp’in kardeşi olan Yasin Alp’in çalışma odasındaki fotoğraflarının yerel basında yer almasının ardından belediye, Alp hakkında inceleme başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, taşeron şirket elemanı olarak sanat galerisinde çalışan Yasin Alp’in kendi şahsi düşünce ve görüşünü yansıtan, bulunduğu odaya asmış olduğu fotoğrafla ilgili gerekli inceleme ve takibat başlatılmıştır” denildi.

Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı, Alp hakkında ‘Atatürk’ün hatırasına hakaret’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından soruşturma açtı.