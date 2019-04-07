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Yaramazlara biraz batar!

Edvard Munch nişanlısıyla British Museum’da buluştu

Norveçli ressam Edvard Munch’ün, bir kavga sonrasında testereyle ikiye ayırdığı, nişanlısı Tulla Larsen’le kendisini resmettiği iki portre Britanya’nın başkenti Londra’daki bir sergide yeniden yan yana geldi.

Fotoğraf: Munch Müzesi

Guardian’daki habere göre 1902’de Larsen’le tartışması silahlı kavgaya dönüşen ve itiş kakış sırasında sol elinden yaralanan Munch, kavga sonrasında ikilinin portresini ortadan ikiye kesmişti.

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Londra’daki British Museum’da, Norveçli sanatçının eserlerlinin yer aldığı sergide ikilinin portreleri yan yana duvardaki yerini aldı. Serginin küratörü Giulia Bartram, “Portreleri büyük aşk yaşadıkları sırada tek bir tabloda yapmış. Kavga sonrasında ikiye ayrılan portreler Munch Ailesi’nin koleksiyonunda yer alıyordu” dedi. Munch’un kadınlarla çetrefilli ilişkiler yaşadığını anlatan Bartram şöyle devam etti: “Onun fiziki görüntüsü kadınları korkutuyordu. Bağlanma korkusu vardı. En işkenceli ilişkisini ise Larsen’le yaşadı.”

Munch ve ünlü bir tüccarın kızı olan Larsen dört yıl aşk yaşadı. Larsen, Munch’ün nişanlandığı tek kadındı.

‘Edvard Munch love and angst’ adlı sergi 11 Nisan’da açılacak ve 21 Temmuz’a kadar açık kalacak.

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