Edremit’in eski MHP’li belediye başkanı Kılıç hakkında yakalama kararı

Balıkesir’in Edremit ilçesinin MHP’li eski belediye başkanı Tuncay Kılıç hakkında, ‘zimmet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma’ suçlarından verilen 12 yıl sekiz ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından yakalama kararı çıkarıldı.

Fotoğraf: DHA

Edremit ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapan Kılıç, görevde olduğu 1 Ekim 2012 günü zimmet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

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Tutuklanarak cezaevine konulan Kılıç, 2013 yılında şartlı tahliye kararıyla serbest bırakılmıştı.

Yargılama sonunda 12 yıl sekiz ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Onama kararıyla birlikte Kılıç hakkında 20 Kasım günü yakalama kararı çıkarıldı. Polis ve jandarma firari Tuncay Kılıç’ı arıyor.

31 Mart yerel seçimlerinde de Edremit’te MHP’den başkan adayı olan Kılıç, 1999-2004 ve 2009-2014 dönemlerinde görevdeydi.