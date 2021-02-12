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Yaramazlara biraz batar!

Edirne’nin badem ezmesine coğrafi işaret

‘Edirne badem ezmesi’ Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, 26 ülkeye ihraç edilen Edirne badem ezmesinin coğrafi işaret tesciliyle taçlandırıldığını belirtti.

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ETSO olarak 2012’de yaptıkları başvurunun bu yıl sonuçlandığını anlatan Zıpkınkurt, tescil sürecine katkı sunan Trakya Üniversitesi’ne, üreticilere ve kent tarihi araştırmacılarına teşekkür etti.

Zıpkınkurt, coğrafi işaret başvurularına, Edirne çinisi, bez bebekler, talika, ayşekadın fasulye, minyatür kispet, akıtma, ciğer sarma, ipek böcekçiliği, çeltik tarağı, kabak çekirdeği, Karaağaç biberi, Lalapaşa karaçalı balı, Edirnekari, kurbağa bacağı ve kırmızı dipli mumla devam edeceklerini söyledi.

Tescillerin ürünlerin pazarlamaya katkı sunduğunu dile getiren Zıpkınkurt, badem ezmesi üreticisi firmalara tescil belgesinin örneğini takdim etti.

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