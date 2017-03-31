Edirneli kadınlardan Trakya usülü ‘Hayır’: Ayır bea

Edirne’de Nar Kadın Dayanışması üyeleri, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumuna Trakya şivesiyle ‘Ayır bea’ dedi.





Yöresel oyun havası ‘Babuba’nın sözlerini referanduma uyarlayan kadınlar ‘Ayır bea’ yazılı pankartın önünde türküyü söyledi.

‘Hayır’ kampanyasına Trakya’dan selam vermek istedik’

Türkünün sözlerinde yeni anayasa maddelerine tepkilerini dile getiren kadınlardan Trakya Üniversitesi öğrencisi Aybüke Kanarya, ‘Hayır’ kampanyasına Trakya’dan selam vermek istedikleri için böyle bir video çekmek istediklerini söyledi: “Başkanlık sistemine biz de karşıyız. ‘Hayır’ kampanyasına bizde Trakya’dan bir selam vermek istedik. Bizim umudumuzu arttıran, yükselten bir şarkı olsun istedik. Trakya’ya özgü olması için Babuba türküsünü aldık. Kısa sürede sözlerini değiştirdik. Stüdyo kaydından sonra kadınlarla eğlenebildiğimiz bir şey olsun istedik. Kent Ormanı’nda klibimizi çektik. Sosyal medyada çok paylaşılmaya başlandı. Klip sırasında göbek atık, bizde çok eğlendik. Oynayabileceğimiz, eğlenebileceğiz bir şarkı oldu.”

‘Babuba’ türküsünün referanduma uyarlanmış hali şöyle:

“Kadınların sesleri baharı yeşertiyor aman

Aydınlık günler için çoğalıyor ayırlar.

Neşesiyle kazanacak kadınlar.

Başkanlığı sevemedik umut ayırda.

İsyanımız büyüyor yan yana.

Yemeği de bıraktık çıktık sokağa.

Sesimiz yükseliyor yan yana.

Sokakların her yanı kırmızı nar oldu babuba.

Meriç’in azgın suyu kadınların umudu.

Yenecek karanlığı, sarayı.

Meriç’in azgın suyu kadınların umudu.

Yenecek karanlığı, sarayı.”