Edirne’deki sınır ihlali: İki Yunan askerine tahliye kararı

Bazı bankaların genel müdürlerinden hükümetin döviz artışı karşısındaki tutumuna destek geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi kurdaki artış için ‘ekonomik savaş’ nitelemesi yapan İş Bankası, Garanti Bankası ve DenizBank genel müdürleri, “Dövizdeki artışa aklımız ermiyor ama bize de iş düşüyor. Şu an eylem zamanı” dediler.