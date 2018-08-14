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Yaramazlara biraz batar!

Edirne’deki sınır ihlali: İki Yunan askerine tahliye kararı

Edirne’den Türkiye’ye geçince tutuklanan iki Yunanistan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.

Dimitris Kouklazis ve Angelos Mitretodis

Pazarkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan 25 yaşındaki teğmen Angelos Mitretodis ve 29 yaşındaki astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, 1 Mart’ta birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçmişti.

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Türk askerlerince yakalanan Yunan askerleri 2 Mart’ta tutuklanarak Edirne’deki cezaevine gönderilmişti. Askerlerin üzerlerindeki cep telefonları ve harici belleklerde casusluk bilgileri bulunduğu öne sürülmüştü.

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