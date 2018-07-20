Edirne’deki F Tipi’ne sevk: Tutuklanan Adnan Oktar tek kişilik hücreye

Geçen günlerde tutuklanan Adnan Oktar’ın Edirne’de tek kişilik hücreye alınacağı öğrenildi.
Oktar ve grubuna 11 Temmuz sabahı eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 31 farklı suç isnat edilen Oktar dahil 187 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Oktar dahil 168 kişi, 19 Temmuz’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne götürülmüştü.
DHA’nın haberine göre Oktar, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürülecek.
Oktar’ın Edirne’ye ne zaman nakledileceği bilinmiyor. Oktar burada tek kişilik hücrede kalacak.
Naklin gerekçesi de öğrenilemedi.