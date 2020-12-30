Edirne’deki at ve eşeklere çip takıldı

Edirne’de, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne ait ‘Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik’ kapsamında kimliklendirme çalışması yapıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre il ve ilçelerde görevli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü personeli tarafından tek tırnaklı hayvanlara tanımlama çipleri takıldı.

Reklam

Ekipler il merkezi, ilçe ve köylerindeki 293 at ve 309 eşeği kimliklendirdi.

Tek tırnaklıların kimliklendirilmesinin zorunluğu olduğu ve uygulamayan yetiştiricilere idari yaptırım cezası verileceği belirtildi.

Bu çalışmayla, tek tırnaklıların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, tek tırnaklı hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması, ilgili birimlerce sağlık, ıslah ve istatistik kayıtlarının daha düzenli tutulması amaçlanıyor.