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Yaramazlara biraz batar!

Edirne’de Yunanistan’a gitmek isteyen 38 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 38 kaçak göçmen, mobil radarla tespit edilerek yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, mobil radarla yaptıkları denetimde, ilçeye bağlı Sultaniçe köyü sahilinin güneyinde, lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğunu belirledi.

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Botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu biri çocuk, dördü kadın toplam 38 kaçağı yakaladı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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