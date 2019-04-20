Edirne’de Yunanistan’a gitmek isteyen 38 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve alt yapılarının yedeklerinin ve log kayıtlarının belediyenin dijital arşivinde tutanakla kayıt altına alınacağı, kurum dışına herhangi bir bilginin çıkarılmasının söz konusu olmadığı belirtildi.