Edirne’de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70’i buldu

Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 70’i bulduğunu söyleyerek, “Hareketlilik demek corona demek” dedi.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Yıldırım, Covid-19 salgın hızının hareketlilikle bağlantılı olduğunu belirtti.

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Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Edirne’de de geniş önlemler alındığını ifade eden Yıldırım, il genelinde 40 filyasyon ekibi aracılığıyla çalışma yürütüldüğünü söyledi.

‘Hareketlilik demek corona demek’

Yıldırım, vaka sayısını kontrol altında tutmak ve hastalara en iyi tedaviyi sunmak için gerekli tüm önlemlerin alındığına dikkat çekti: “Mart ve nisan ayıyla başlayan ilk dönemi iyi atlattık. Ancak o zaman hareketlilik azaltılmıştı. Şu anki dönemde normal hayatımız ve hareketlilik devam ediyor. İlk dönemi iyi atlattık ve Türkiye olarak güzel işler başardık. Ancak şu anki dönemimiz daha büyük bir önem arz ediyor. Bizde önlemlerimizi buna göre alıyoruz.”

Edirne genelinde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 70’lerde olduğunu belirten Yıldırım şöyle devam etti: “Sultan 1. Murat Devlet Hastanes’indeki sığınağı yoğun bakıma çevirdik. Bakanlığımızdan 10 yeni ventilatör aldık. ASELSAN yetkilileri kurulumlarını yaptı. İlk kez bir sığınakta böyle güzel bir yoğun bakım gördüklerini söylediler. İnşallah kullanmak zorunda kalmayız ama biz önlemlerimizi aldık.”