Edirne’de yerel gazete bürosunu kurşunlayan şüphelilerin kimlikleri belirlendi

Edirne’nin Keşan ilçesinde yayın yapan Volkan gazetesinin bürosuna silahlı saldırı düzenleyen üç şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Saldırganlardan biri ‘sığınmacı kaçakçılığı’ suçundan tutuklanırken, biri denetimli olarak serbest bırakıldı, diğeri ise ‘ruhsatsız silah bulundurmaktan’ gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA

Geçen hafta cumartesi günü saat 05:00 sıralarında Büyük Cami Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi’nde yaşanan olayda, kimliği belirsiz kişiler otomobille gelerek gazetenin bürosuna yedi el ateş etmişti.

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Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, saldırganların C.B., U.B. ve İ.Y. olduğunu belirledi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan ilk aramada saldırıda kullanılan tabanca bulunamazken, İ.Y.’nin ‘sığınmacı kaçakçılığı yapmak’ suçundan arandığı ortaya çıktı.

Şüphelilerden C.B. ve U.B., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Fakat aynı gün C.B.’nin evinde bir adet ruhsatsız silah bulunması üzerine şüpheli yeniden göz altına alındı.

İ.Y. ise çıkarıldığı mahkemece silahlı saldırı suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına rağmen ‘sığınmacı kaçakçılığı’ suçundan tutuklandı.