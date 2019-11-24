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Yaramazlara biraz batar!

Edirne’de yerel gazete bürosu kurşunlandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde yayın yapan Volkan gazetesinin bürosu kurşunlandı.

Fotoğraflar: DHA

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, dün akşam Volkan gazetesinin bürosunun bulunduğu Büyük Cami Mahallesi’ndeki Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi’ne gitti.

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Burada gazetenin bürosuna yedi el ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği büronun camları kırıldı. Ofisteki mobilyalar da zarar gördü.

Gazete çalışanları, sabah gittikleri ofisteki durumu görünce polisi aradı. Polis, büroda incelemede yaparak güvenlik kamerası görüntülerine incelemek üzere el koydu.

Gazete yetkilileri, saldırıyı kınayarak şüphelilerin en kısa sürede yakalanmasını istedi.

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