Edirne’de yerel gazete bürosu kurşunlandı

İzmir’de konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün İzmir’in Bayındır ve Kiraz ilçelerinde yaptığı konuşmada kendisine ve CHP’ye yönelik sözlerine sert tepki göstererek, “İster cumhurbaşkanlığını ortaya koy, ister genel başkanlığını, seninle her yerde, her ortamda tartışmaya hazırım” dedi.