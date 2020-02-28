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Yaramazlara biraz batar!

Edirne’de yaklaşık 300 sığınmacı sınır kapısına doğru yürüyor

Türkiye’nin sığınmacıların Avrupa’ya geçişini durdurmama kararı üzerine Edirne’de bir grup sığınmacı Yunanistan sınırına doğru yürüyüşe geçti.

Fotoğraflar: DHA

Suriye’nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetlerinin hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından, Reuters’ın üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların kara ya da deniz yoluyla Avrupa’ya geçişlerini durdurmama kararı aldığı bildirilmişti.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, “Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz” demişti.

Söz konusu kararının haberini alan yaklaşık 300 sığınmacı gece yarısı Yunanistan’a geçmek üzere Edirne sınırına doğru yürüyüşe geçti. Karaağaç Mahallesi’nden Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na ulaşmak için yürüyen sığınmacıların Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistan uyruklu olduğu iddia ediliyor.

Reuters: Türkiye, Suriyeli mültecilerin Avrupa’ya geçişini engellememe kararı aldı

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