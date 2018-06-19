Edirne’de tutuklu iki Yunan askere tahliye çıkmadı

Edirne’den Türkiye’ye geçen iki Yunanistan askeri için bir kez daha tutukluluğa devam kararı çıktı.

Pazarkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan 25 yaşındaki teğmen Angelos Mitretodis ve 29 yaşındaki astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, 1 Mart’ta birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçmişti.

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Türk askerlerince yakalanan Yunan askerleri daha sonra tutuklanarak Edirne’deki cezaevine gönderilmişti. Askerlerin üzerlerindeki cep telefonları ve harici belleklerde casusluk bilgileri bulunduğu öne sürülmüştü.

Tahliye yok

İki asker için bugün bir kez daha tutukluluk değerlendirme duruşması yapıldı.

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Mahkeme heyeti, iki askerin tutukluluğuna devam kararı verdi.