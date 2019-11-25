Edirne’de ‘Kadına şiddete hayır’ yürüyüşü

Edirne’de, ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ nedeniyle toplanan kadınlar ellerinde ‘Kadına şiddete hayır’ yazan pankart ve dövizle, mor ve siyah balonlarla yürüyüp kadına şiddeti protesto etti.

Fotoğraf: DHA

Kadın Dayanışma Platformu Üyeleri, Edirne belediyesi önünde toplandı. Yaklaşık 200 kadın bir araya gelerek kortej oluşturduktan sonra ‘Kadına şiddete hayır’, ‘Ölmek istemiyoruz’, ‘Kadın katliamı isyanımızdır’, ‘Ölmek istemiyoruz’ yazılı pankart ve dövizler, şiddeti önlemenin simgesi mor ve siyah balonlarla düdük çalıp slogan atarak trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’ne kadar yürüdü.

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Burada toplanan kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Hülya Bodur şunları söyledi: “Kadına yönelik şiddet, bir insan hakları ihlali. Kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlali, suçtur. Ülkemizin imzaladığı, kadına yönelik şiddete karşı yasal yaptırımlar ve uluslararası sözleşmelerinin gereklerinin yerine getirilmesi, şiddeti önlemenin en önemli aşamalarından biridir. Kadına şiddetin son bulmasını istiyoruz.”

Açıklamanın ardından kadınlar şiddete dikkat çekmek için ellerindeki mavi ve siyah balonları gökyüzüne bıraktı.

Daha sonra Trakya Üniversitesi tiyatro topluluğu öğrencileri kadına şiddeti anlatan sokak tiyatrosu oyununu sahneledi.