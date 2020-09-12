Edirne’de, izolasyondakilere ve komşularına her gün uyarı mesajı yollanıyor

Edirne’de Covid-19 teşhisi konulan hasta ve komşuları cep telefonlarına gönderilen mesajla her gün uyarılıyor.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

AA’nın haberine göre İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Birimi’nin oluşturduğu sistem uyarınca teşhis konulan kişinin lokasyonu baz alınarak çevresindeki kişiler de taranıyor ve her gün bilgilendirme mesajı atılıyor.

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Hastalara yollanan mesaj şöyle: “İzolasyon süresi boyunca komşu ziyaretleri yapmayınız ve ziyaret taleplerini kabul etmeyiniz. Lütfen uyarıları dikkate alınız.”

Covid-19 tedavisi gören hastanın komşularına ise şu mesaj gönderiliyor: “İkamet ettiğiniz meskene komşu bir meskende koronavirüs hastası bulunmakta olup hastaya ait her türlü bakım, tedavi, takip ve denetim hizmeti sağlık kuruluşlarımız tarafından verilmektedir. Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için daha dikkatli ve hassas davranınız.”