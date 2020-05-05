Edirne’de iki gündür ‘corona’ vakası görülmüyor

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kentte iki gündür corona virüsü vakasına rastlanmadığını, bir haftada dört kişinin hasta olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Canalp, virüsle mücadelenin hem Türkiye hem de Edirne’de iyi gittiğini, kentte günden güne rakamların düzeldiğini, çok güzel noktalara gelindiğini ifade etti.

Reklam

Vali sözlerini şöyle sürdürdü: “Örnek olarak son bir hafta içindeki vaka ortalamamız bir kişinin altında. Son iki günden beri de hiç vakamız yok. Son bir haftada sadece dört vakamız var. Şu anda hastanelerde yatan hasta sayımız son derece azaldı. İnşallah millet olarak bu şekilde çaba göstermeye devam edeceğiz ve corona virüsü de bu şekilde yaptığımız etkin mücadeleyle yeneceğiz.”

DHA’da yer alan bilgiye göre Edirne’de toplam 270 vaka görülürken, 17 kişi de yaşamını yitirdi.