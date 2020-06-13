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Yaramazlara biraz batar!

Edirne’de HDP’nin eylemi öncesi üç günlük yasak

Edirne Valiliği, HDP’nin eylemi öncesi kentte üç gün boyunca etkinlikleri yasakladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

HDP, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın vekilliklerinin düşürülmesi sonrasında Edirne ve Hakkari’den Ankara’ya ‘yürüyüş’ başlatma kararı almıştı. Yürüyüşün 15 Haziran’da başlayıp 20 Haziran’da sona ereceği açıklanmıştı. Bu kapsamda güzergahtaki kentlerde eylemler yapılması planlanıyordu.

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Valiliğin açıklamasında, corona virüsü nedeniyle sosyal hareketliliğin ve temasın azaltılmasının önemli olduğu belirtilerek, vekilliklerin düşürülmesi nedeniyle kentte eylem çağrılarının yapıldığı anımsatıldı.

‘Kişiler arası temas artabilir’

Açıklamada, eylemin düzenlenmesi halinde ‘karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliklerin yaşanabileceği, şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceği, katılımcı şahıslar ile diğer vatandaşlar arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelebileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği, Covid-19’la mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde, kişiler arası teması arttıracağı’nın öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, 14 Haziran saat 08:00’den 17 Haziran saat 08:00’e kadar üç gün süreyle eylem çağrısı nedeniyle kente girişlerin sınırlandırıldığı, yine aynı tarihte kentte etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.

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