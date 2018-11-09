Edirne’de dört yılda 160 bin sığınmacının yasadışı çıkışına izin verilmedi

Edirne’de son dört yılda yaklaşık 159 bin 29 sığınmacının Türkiye dışına çıkmasının engellendiği bildirildi.

Edirne’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üye Yunanistan ve Bulgaristan’a sınırı var. Bu nedenle Avrupa’ya gitmek isteyen çok sayıda sığınmacı hem karadan hem de denizden Türkiye dışına çıkmaya çalışıyor.

Reklam

Türk güvenlik güçleri ise AB ile imzalanan geri kabul anlaşmasının da etkisiyle sınırlarda sığınmacıları engelliyor.

Edirne Göç İdaresi verilerine göre, Edirne’de 2015’te 21 bin 953, 2016’da 29 bin 670, 2017’de de 47 bin 731 sığınmacı engellendi.

Reklam

Bu yılın ekim ayına kadar da 59 bin 675 kişinin Türkiye’den yasadışı olarak çıkmasına izin verilmedi. Sayının yıl sonuna kadar 70 bini bulabileceği tahmin ediliyor.

Türkiye genelinde seyahati engellenen sığınmacı sayısı da 222 bin 920 olarak kayda geçti.

Engellenen sığınmacıların çoğunluğu Pakistan, Suriye, Irak ve Afganistan uyruklu.