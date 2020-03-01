Edirne’de bekleyiş sürüyor: Yunanistan’dan sığınmacılara gaz bombasıyla müdahale

Yunanistan polisi, Türkiye’nin sınırdan geçişlerine müsaade ettiği sığınmacılara sert müdahalede bulundu.

Fotoğraflar: DHA

Suriye’nin İdlib vilayetinde Suriye ordusunun hava saldırısında 34 asker hayatını kaybetmişti. Türkiye de Yunanistan sınırında sığınmacıları engellemeyi bırakarak geçişlerine izin vermişti. Çoğu Suriyeli binlerce sığınmacı, 27 Şubat’ı 28 Şubat’a bağlayan gece sınıra akın etmişti.

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Edirne’de Yunanistan’a geçmek isteyen sığınmacılar, bugün itibariyle bekleyişlerinin üçüncü gününde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sabah itibariyle Edirne üzerinden Türkiye’den ayrılan sığınmacı sayısının 76 bin 358 olduğunu açıkladı. Yunanistan ise binlerce kişiyi engellediklerini bildirdi.

Halen sınırda binlerce kişi bekliyor. Sığınmacılar soğuk hava şartlarında ateş yakarak ısınırken, sınır kapılarında Yunan polisinin kurduğu barikatları aşmaya çabalıyor. Birçoğu ise Meriç Nehri üzerinden botlarla sınırın karşısına geçmeye çalışıyor.

Sığınmacılar, Yunanistan’a botla geçebilmek için özellikle Doyran köyüne gidiyor. Burada çok sayıda kişi, sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Bekleyen sığınmacılar arasında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu görüldü.

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Türk yetkililer, bugün Pazarkule Sınır Kapısı’na giden yolu da sığınmacılara açtı. Ancak Yunanistan tarafı, kapalı tutulan kapı önünde bekleyen sığınmacılara gaz bombası attı. Gaz bombası nedeniyle sığınmacılar nefes almakta güçlük çekti. Yunan polisinin TOMA kullandığı görülürken, zaman zaman silah sesleri de duyuldu.

Öte yandan, Yunanistan’a girebilen bazı sığınmacılar, ülkenin iç kesimlere doğru yaya olarak ilerliyor. Yunan güvenlik güçleri ise sığınmacıları kamplara götürüyor.