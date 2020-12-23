Edirne’de başkandan kuraklık uyarısı: Faciaya doğru gidiyoruz

Son aylarda İstanbul’da görülen kuraklık ve barajlardaki yetersiz doluluk oranlarının bir benzeri, Edirne’de yaşanıyor. Belediye başkanı Recep Gürkan, ‘facia’ uyarısında bulundu.

Kayalıköy Barajı. (Fotoğraf: DHA)

Kente su sağlayan Kırklareli’deki Kayalıköy Barajı’nda doluluk oranının yüzde 3’e düşmesinin ardından, belediye Süloğlu Barajı’ndan içme suyu sağlamak için çalışma başlattı.

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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bölgede yaşanan kuraklığa dikkat çekerek, Trakya’nın son 91 yılın en kurak dönemini yaşadığını, yer altı sularının yüzde 85 oranında azaldığını ifade etti.

Gürkan, şöyle devam etti: “Bir faciaya doğru gidiyoruz. Kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz, hiçbir şey demiyorum. Ama emin olun şu yapmış olduğumuz şehir içi içme suyunun tamamen yenilenmesi, Kayalı Köy İshale hattı yenilenmesi, siz belki etmeyeceksiniz ama çocuklarınız veya torunlarınız yapanlara teşekkür edecekler.”

Belediye başkanı, Süloğlu Barajı’ndaki su hattının eski olması nedeniyle su taşımadığını, yeni hat çalışmasıyla bu sorunun çözülmeye çalışıldığını aktardı.