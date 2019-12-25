Edirne’de 2019’da 123 bin 377 sığınmacı yakalandı

Edirne’de 2019 yılı içinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 123 bin 377 sığınmacı yakalandı. Geçen yıl 74 bin 824 bin sığınmacının yakalandığı kentte bu yıl sayı rekor seviyeye ulaştı.

Fotoğraflar: DHA

Edirne’de yakalanan sığınmacılardan 33 bin 154’ünün Pakistanlı, 26 bin 61’inin Afgan, 11 bin 722’sinin Bangladeş uyruklu, 52 bin 440’ının da diğer uyruklulardan olduğu belirtildi.

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İl Göç İdaresi’nin verilerine göre, Türkiye genelinde yakalanan düzensiz sığınmacı sayısı ise 441 bin 532’ye ulaştı.

Yaşadıkları ülkelerdeki savaş, yoksulluk ve çeşitli nedenlerle Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacılar, Türkiye’de en önemli geçiş güzergahı olarak Yunanistan ve Bulgaristan’a sınır Edirne’yi seçiyor.

Edirne’de Yunanistan ve Bulgaristan’a yasa dışı yollardan geçmek isterken yakalanan sığınmacılar, güvenlik güçlerindeki soruşturmalarının ardından İl Göç İdaresi’ne teslim ediliyor. Sığınmacılar buradaki işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderiliyor.