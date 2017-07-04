Edirne belediye başkanını yumruklayan saldırgan serbest: ‘Cezaevi daha güvenli’

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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a selfie çekmek için yanına geldiği sırada saldırınca tutuklanan adam ilk duruşmada tahliye edildi.

Gürkan, 14 Mayıs’ta Anneler Günü’nde kadın girişimcilerin tezgah açtığı kırsal kalkınma pazarını ziyaret ettiği sırada 29 yaşındaki Görkem Huslu’nun saldırısına uğramıştı.

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Yumruk ve yumurtayla saldırıya uğrayan başkanın sol gözünün içerisinde yırtık oluşurken, kaçan saldırgan daha sonra gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

‘Anayasal hakkım’

Üç yıla kadar hapis istemiyle ‘kamu görevlisini görevi nedeniyle kasten yarama’ suçundan yargılanan Huslu’nun ilk duruşması Edirne 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü.

Savunma yapan Huslu, Gürkan’ın pazar yerine ‘görevli’ olarak gelmediğini, olay gerçekleşirken kamu görevlisi olmadığını söyledi.

Huslu, belediyeden işten atıldığı için ‘anayasal protesto hakkını’ kullandığını ifade ederek şunları söyledi: “Recep Gürkan atanmış bir kişi olmayıp seçilmiştir biridir. Ben sadece anayasadan kaynaklanan protesto hakkımı kullandım. Onun yanına giderek eylemi gerçekleştirmedim, o benim yumurta sattığım standıma geldi. Bana hitaben ‘Nihayet sesini kesebildik mi?’ diye sordu. Ben de buna sinirlendim ancak fotoğraf çektirmekteki amacım tezgahımın reklamını yapmaktı. Pazarda yumurta sattığım için elimde yumurta vardı. Ona vurmadım sadece yüzüne boca ettim.”

Annesi işten çıkaracakmış

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, önce veteriner işleri müdürlüğünde çalıştığını söylediği Huslu’nun daha sonra annesi Güler Soyaslan’ın müdür olduğu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde çalıştığını kaydetti.

Huslu’nun bazı kavgalar ve sıkıntılar nedeniyle annesinin müdür olduğu yerde çalışmaya başladığını anlatan Gürkan, şöyle devam etti: “Annesi arasının bozuk olduğunu ve işten çıkarak tazminatını almak istediğini söyleyince, ben de ‘Sen kötü olma, ben işten çıkarmış olayım’ diyerek işten çıkarılması talimatını verdim. Pazar yerine ziyaret gittiğimde Görkem yanıma geldi ve fotoğraf çektirmek istediği söyledi. O sırada elindeki yumurtayla yüzüme vurdu. Olay olduğu sırada fotoğraf çekmeye değil, yaptığı eylemi canlı olarak sosyal medyadan yayınlamaya çalıştığını öğrendim. Her ne kadar sanıktan şikayetçi olmuşsam da her şeyden önce bir baba ve eğitimci olarak Görkem’in yaptığından ders alarak daha iyi bir hayat sürmesi, toplumla barışık yaşaması ve başkalarına örnek olması açısından şikayetimi geri alıyorum.”

‘Samimiyetsizlik’ suçlaması

Huslu da Gürkan’ı ‘samimiyetsizlik’le suçlayarak “Şikayetten vazgeçmeyi kabul etmiyorum, cezaevi Edirne sokaklarından daha güvenlidir. Bu şartlarda toplumla barışık yaşamam mümkün değildir. Ancak yine de Gürkan’a vurduğum için pişmanım” diye konuştu.

Olay sırasında darp edildiğini öne süren Gürkan’ın makam şoförü Olkan Bayır’la o sırada tesadüfen pazarda olan ve karışıklığı ayırmaya çalışırken, sanık Huslu’nun kendisini darp ettiğini öne süren Nedim Mercan ise şikayetçi olduklarını, sanığın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Hakimden ‘nasihat’

Edirne 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Suzan Yalçın Kutlu, sanığı tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliye etti.

Hakim, Huslu’ya “Seni tahliye ediyorum, inşallah rahat durursun, bir daha içeri girmezsin” sözleriyle seslendi.

Duruşma, sanığın mahkemeye verdiği olay anlarını gösteren kamera görüntülerinin ve dosyada bulunan sanığa telefon görüşmelerinin avukatlarca incelemesi için ertelendi.

Duruşmaya Huslu’nun babası Ali Huslu ve CHP il başkanı Fevzi Pekcanlı da katıldı.