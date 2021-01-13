Edirne belediye başkanına hapis istemi: 15 Temmuz gecesi söylediklerine bakılacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında, ‘FETÖ’nün darbe girişimi sırasında bir barda söyledikleri nedeniyle iki yıl hapsi talep edildi.

Fotoğraf: Edirne Belediyesi

İktidara yakın Güneş gazetesinde Mart 2019’da yayınlanan ‘Darbenin şerefine kadeh kaldırmış’ başlıklı haberde, Gürkan’ın 15 Temmuz 2016’da bir barda çekildiği belirtilen görüntülerine yer verilmişti.

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Görüntülerde başkanın “Biz bu geceyi 36 yıl önce yaşamıştık. 36 yıl sonra aynı geceyi bir kez daha yaşıyoruz. Ama o zaman haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var” dediği duyulmuştu.

CHP’li belediye başkanına ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan Edirne 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü.

Tanıklardan eğlence mekanının sahibi Savaş Coşkun, Gürkan’ın o gece mekana üniversite arkadaşlarından oluşan yaklaşık 15 kişilik grupla geldiğini, şiir okumayı ve türkü söylemeyi sevdiği için sahneye davet ettiğini anlattı.

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‘CHP’li başkandan öğrendi’

Başkanın Mustafa Kemal Atatürk’ü öven sözler söylediğini ifade eden Coşkun, şunları dile getirdi: “FETÖ darbe girişimini ise mekana sonradan gelen CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ile dönemin milletvekili merhum Erdin Bircan’dan öğrendi. Arkadaşlarının bulunduğu masaya, söz konusu videodaki sözlerle selam vererek, sahneden indiğini belirtti. Darbeyi övmedi. Daha sonra mekandan ayrıldı.”

Gürkan’ın avukatı Harika Taybıllı, sosyal medya ve basına yansıyan video kayıtlarının kasıtlı olarak kesildiğini iddia ederek videonun tamamının elde edilmesini talep etti.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Gürkan’a iki yıl hapis cezası verilmesini istedi. Mahkeme, video kayıtlarının araştırılmasına karar vererek duruşmayı 12 Mart’a erteledi.