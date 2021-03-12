Edirne belediye başkanına iki ay 15 gün hapis cezası

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a ‘FETÖ’nün darbe girişimi sırasında bir barda söyledikleri nedeniyle hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Edirne Belediyesi

İktidara yakın Güneş gazetesinde Mart 2019’da yayınlanan ‘Darbenin şerefine kadeh kaldırmış’ başlıklı haberde, Gürkan’ın 15 Temmuz 2016’da bir barda çekildiği belirtilen görüntülerine yer verilmişti.

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Görüntülerde başkanın “Biz bu geceyi 36 yıl önce yaşamıştık. 36 yıl sonra aynı geceyi bir kez daha yaşıyoruz. Ama o zaman haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var” dediği duyulmuştu.

CHP’li başkan hakkında Edirne 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan dava açılmıştı.

Davanın beşinci duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Gürkan katılmadı. Savcı, sanığın iki yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Gürkan’ın avukatı Harika Taybıllı, savcının mütalaasına karşı “Unsurları yönünden suç oluşmamıştır. Müvekkilin beraatını talep ederiz” dedi.

Mahkeme kısa süreli aranın ardından, Gürkan’a üç ay hapis cezası verdi.

Ceza, sanığın geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınıp iki ay 15 güne indirildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.