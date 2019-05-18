Edebiyatın ‘korku salan’ beş kadını

Kadınların edebiyat sahnesindeki varlığı erkeklerden daha geç ve daha güç ortaya çıkmış olsa da arayı çok kısa bir sürede kapattılar. Başta kadınların aşk, evlilik, ev hayatı, romantizm, çocuklar gibi ‘kadına dair’ konularda yazması hoş karşılansa da kadınların diğer türlerde de varlıklarını göstermeleri uzun sürmedi. Kadınların varlıklarıyla şenlendirdikleri, türün en iyi örneklerini ortaya koydukları bir diğer alan da polisiye ve gerilim.

İşte polisiye ve gerilim türünde müthiş eserler ortaya koymuş, okurlara korku salan, onları iliklerine dek titreten beş kadın yazar…

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1. Agatha Christie

Agatha Christie

Polisiye ve gerilimden bahsedip de söze Agatha Christie ile başlamamak olmaz elbette. Agatha Christie için bu türün kraliçesi desek yeridir. Hayli çalışkan bir yazar olan Christie kendisinden sonra gelen birçok kadın yazara da ilham vermiştir. ‘Doğu Ekspresinde Cinayet’ romanı başta olmak üzere birçok romanı sinemaya da uyarlanmıştır.

2. Patricia Highsmith

Patricia Highsmith, 1988.

‘Yetenekli Bay Ripley’nin ardındaki Yetenekli Bayan Highsmith’i kim unutabilir ki? Patricia Highsmith’in psikolojik gerilim türünde harikalar yarattığı romanları başta başrollerinde Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Patrow, Cate Blanchett ve Philip Seymour Hoffman gibi ünlü yıldızların yer aldığı ‘Yetenekli Bay Ripley’ olmak üzere 20’den fazla filme de ilham olmuştur.

3. Tess Gerritsen

Tess Gerritsen

Aslen Çin asıllı bir doktor olan ve ilk romanı ‘Geceyarısından Sonra Gelen Telefon’u doğum iznine ayrıldığı dönemde yazan Tess Gerritsen bu ilk adımı atarken bu kadar uzun ve başarılı bir kariyerin başında olduğunun farkında mıydı acaba? Sonunda Gerritsen’ın yazma kabiliyeti doktorluğuna galip geldi ve tüm dünya onu ‘Rizzoli&Isles’ın da yaratıcısı olan o ünlü yazar olarak tanıdı.

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4. Gillian Flynn

Gillian Flynn



Konu ışıltılı hayatların altında yatan pas tutmuş gerçekleri anlatmak olduğunda akla ilk gelen isimlerden biri de Gillian Flynn. Pek çoğumuz onu başrollerinde Ben Affleck, Rosemund Pike ve Neil Patrick Harris’in yer aldığı ‘Kayıp Kız’ ile tanıdık. Senaryo yazarlığına da bulaşan Flynn’ın ‘Keskin Şeyler’ romanı da 2018’de başrollerinde Amy Adams ve Patricia Clarkson’ın başrollerinde olduğu bir mini dizi olarak ekranlara geldi. Uzun zamandır yeni bir roman yayınlamayan Flynn şimdilerde Hogarts Shakespeare projesi için ‘Hamlet’i yeniden yazıyor.

5. Liana Moriarty

Liana Moriarty

Avustralyalı ünlü yazar Liana Moriarty ülkemizde de hayli ünlü. Bu ünde yazarın kaleminin kuvveti kadar ‘Küçük Ama Büyük Yalanlar’ romanının ünlü HBO uyarlamasının da katkısı var. Başrollerinde Reese Witherspoon, Nicole Kidman ve Shailene Woodley’nin rol aldığı ‘Big Little Lies’ın yeni sezonunda usta oyuncu Meryl Streep’in de kadroya dahil olacağı konuşuladursun, yazarın yeni romanı ‘Nine Perfect Strangers’ da pek yakında ekranlarda olacak, üstelik başrolünde Nicole Kidman ile!