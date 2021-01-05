Eczaneye pompalı tüfekle ateş eden kişiye 11 yıl iki ay hapis cezası

Antalya’nın Serik ilçesindeki bir eczaneye silahlı saldırı düzenleyen kişi, 11 yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kökez Mahallesi’nde 4 Ağustos 2020’de bir eczaneye pompalı tüfekle ateş ederek kaçan Ali Y., polis tarafından yakalanmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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AA’nın haberine göre Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Y., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi SEGBİS ile katılırken, müşteki ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasında, sanık ile müşteki Rıfat Tür arasında alacak verecek meselesinin bulunduğu belirtildi.

Söz verilen Ali Y., olay günü eczaneye zarar vermek için gittiğini, müştekilerden para istemediğini, pişman olduğunu söyledi.

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Mahkeme heyeti, sanığa ‘yağma’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından 11 yıl iki ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.