Eczacılar ve eczane çalışanları aşılanmaya başladı

Türkiye’de 14 Ocak’ta, öncelikli olarak sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde başlayan kitlesel aşılama takviminde bugün eczacılar ve eczacılık hizmetinin sunulmasında görev alanlar aşılanmaya başladı.

Fotoğraf:AA

Sağlık çalışanları sonrasında huzurevinde kalanlar ile 90 yaş ve üstündekiler aşılanmış Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün, sıranın 85 yaş üstüne geldiğini duyurmuştu.

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Bu yaş grubuyla Çin’den gelen CoronaVac aşısının ilk dozu eczacılara da yapılmaya başlandı.

İsimler bildirildi

AA’nın haberine göre Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından ilaç ve eczacılık hizmetinin sunulmasında görev alanlar, 15 Ocak’ta Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanlığına bildirildi.

Birlik tarafından iletilen sorumlu müdür (depo ve eczane), ikinci eczacı, yardımcı eczacılar, eczane çalışanları, hastane dışında çalışan kamu eczacıları, Bölge Eczacı Odası çalışanları, Türk Eczacıları Birliği ve Yurtdışından İlaç Temin Birimi personeli ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinin isimleri sisteme girildi.

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Bugünden itibaren 15 gün boyunca eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencileri aşılanacak.



Ankara Şehir Hastanesi’nde aşılanan TEB İthal İlaç Birimi depo sorumlusu Süleyman Er, “Sağlık personeline aşı hakkı tanınması çok önemli. Bu kapsamda eczane çalışanlarına da hak tanınması çok iyi” dedi.



Ankara Eczacı Odası’nda görevli personelden Evşen Yüksel de aşı olduğu için kendisini çok iyi hissettiğini belirterek “İnşallah, aşılamayla tüm dünyada Covid biter çünkü çok zor bir sene atlattık” ifadelerini kullandı.

TEB’de görevli Nur Meral Seyfeli (üstte) ise salgında özellikle serbest eczacılar ve eczane personelinin toplumla birebir iletişimde olduğunu belirterek şunları söyledi: “Vatandaşlar hasta olduklarını bilseler de bilmeseler de ilk gittikleri yer eczaneler. O yüzden burada çalışanların aşı olması gerekiyor. Bizler de aşımızı olduk, teşekkür ediyoruz.”



