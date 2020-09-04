Eczacılar odası başkanı: Grip aşısında talep patlaması var; liste yapılıyor

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle grip aşısında talep patlaması yaşandığını söyledi. Ertekin, geçen yıl ülke genelinde 1 milyon 150 bin aşı yapıldığını, bu yılki talebin ise 3 milyona ulaştığını ve eczanelerde liste yapıldığını belirtti.

Fotoğraflar: DHA

Ertekin, Covid-19 öncesindeki sezonda da grip aşısı için talebin yüksek olduğunu belirterek, “Bu sezona Covid-19 ile girdiğimizden daha da yüksek talep var. Ama aşılar elimize henüz ulaşmadı” dedi.

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Zatürree aşıları için de talep olduğunu ifade eden Ertekin şöyle devam etti: “Bunları risk gruplarına göre tavsiye ediyoruz ve hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Zatürree aşıları peyderpey geliyor ama grip aşılarının sevki henüz firmalardan depolara, onlardan da bize yapılmadı. “

“Firmanın verdiği rakamlara göre geçen sene 1 milyon 150 bin aşı yapılmış. Bir firma getiriyor, bu sene yine aynı markadan bekliyoruz ve 3 milyon talep olduğunu söylediler” diyen Ertekin, bu yılki talebin bir kısmını Sağlık Bakanlığı’nın karşılayacağını belirtti.

‘Ekim ortasında gelecek’

Ertekin şöyle devam etti: “Bakanlık, sağlık personelinin önceliği ve hastanelerdeki kronik durumdakilere müdahalede kullanacak. Geri kalan rakamın bize sevkini tahmin ediyoruz. Ama tam veriler bize aktarılmadı henüz. Şu an aşı yaptırmak isteyen beklemek zorunda. Ekim ortalarına kadar gelmesini bekliyoruz.”

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‘Fiyatı 70 lira’

Eczanelerde, aşı olmak isteyenlerin isim ve iletişim bilgilerinin yer aldığı listeler hazırlandığını sırayla not alındığını kaydeden Ertekin şu ifadeleri kullandı: “Ancak hastaların acil ve öncelik durumu kesinlikle belirtiliyor. Diğeri önce yazdırmış olsa bile aşının öncelik durumu olan kişilere önce verileceğini söylüyoruz. Fiyatları geçen yıla göre aynı düzeyde. 70 lira düzeyinde ve çok artış yok. Zatürree aşıları da 70-350 lira arasında değişiyor.”