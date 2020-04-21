Eczacılar: Maskeyle birlikte eczanelerimizde çok fazla sirkülasyon var

Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, maske alması gereken kişi sayısından fazlasının eczanelere gittiğini belirterek “Maskeyle birlikte eczanelerimizde çok fazla sirkülasyon var” dedi.

Fotoğraf: pixabay.com

Corona virüsü salgını nedeniyle 20-65 yaş aralığındaki vatandaşlara 10 günde bir beş maske ücretsiz olarak verilmeye başlanmıştı. Dağıtım eczaneler aracılığıyla yapılıyor.

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DHA’ya konuşan Çolak, İstanbul ve Ankara dahil 31 kentte maske dağıtımının sürdüğünü belirterek, İstanbul’da her gün 500 bin maske dağıtıldığını, sayının sonra 2.5 milyon çıktığını ifade etti.

TEB başkanı, 31 kentte tüm SMS’lerin atıldığını, maske sorunu bulunmadığını, diğer kentlere de bugünden itibaren SMS’lerin gönderileceğini, hafta sonuna doğru maske sorunu kalmayacağını dile getirdi.

Çolak, 31 kentte eczanelerin çoğunda maske olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ancak burada yanlış olan şey şu; o ilde ne kadar insan o maskelerden yararlanacaksa, o kadar SMS gidiyor. Bu da eczanelerde bir yığılmaya neden oluyor. Bir de vatandaşımız bu illerde hafta sonu sokağa çıkamadığı için pazartesiyi de bir fırsat olarak değerlendiriyor. SMS’i gelmediği halde eczanelere maskesini sormaya gidiyor. Bizim corona günlerinde ilk baştaki eczane yığınsallığımız azalmıştı ancak maskeyle birlikte bu yığınsallık fazlalaşmış durumda. Bir eczaneye 500 maske gidiyor, bunu bizim vermemiz gereken insan sayımız 100 ama eczanelere 300, 400, 500 insan geliyor.”

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“Maskeyle birlikte eczanelerimizde çok fazla sirkülasyon var” diyen Çolak, salgının ilk günlerine nazaran, eczanelerde bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminlere talebin azaldığını dile getirdi.

TEB başkanı, eczane çalışanlarının önlük ve tuluma ihtiyacı olduğunu, koruyucu ekipman konusunda destek beklediklerini belirterek “Eczane çalışanlarımıza belirli aralıklarla test yapılmasını istiyoruz. 10 günde bir kontrol edilmelerinde yarar var” ifadelerini kullandı.