Eczacılar: Maske dağıtımında kod beklenmesin, TC yetsin; satışa izin verilsin

Eczacılar, maske dağıtımının Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlara göndereceği kodla sağlanacağı belirtilmesine rağmen, bu sistemin işlevsel olmadığını, TC kimlik numarasının yeterli olması ve eczanelerde maske satışına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Hükümet geçen hafta maske satışının yasaklandığını belirterek, PTT üzerinden 20-65 yaş aralığındaki vatandaşlara haftada beş adet ücretsiz maske dağıtılacağını açıklamıştı. Yoğun talep üzerine maske başvuruları ePttAvm’den e-Devlet’e kaydırılmış, daha sonra dağıtımın eczanelerde yapılacağı duyurulmuştu. Eczanelerde maske dağıtımının Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlara göndereceği kodla sağlanacağı belirtilmişti.

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Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan şöyle konuştu: “İnsanlar kendilerine kod gelmediği için ve eczanelerden de satılmadığı için işportadan, nalbur, büfe gibi sağlıklı olmayan koşullarda temin etmeye çalışıyorlar. Eczanelerimizden ihtiyaç halinde maske satılmasının serbest bırakılması için izin istiyoruz.”

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu da Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü ve kod uygulamasının bir an önce kaldırılması gerektiğini belirterek “Kod uygulaması ile maske verilmesinden vazgeçilmeli, vatandaş TC kimlik numaraları ile bu maskeleri eczanelerden alabilmeli” dedi.

Sarıalioğlu şöyle devam etti: “Afganlı, Pakistanlı, Suriyeli maske alamıyor, bunların hiçbir maske alamıyor. Yoğunluğun yarattığı bulaş riski de arttığı için ivedi olarak bakanlıktan koruyucu ekipman (tulum, dezenfektan, maske, siperlik gibi) desteği bekliyoruz. Talebimizi duysunlar istiyoruz.”