Eczacılar birliğinin aldığı duyum: Çok sayıda ilaç geri ödeme listesinden çıkarılacak

Türk Eczacıları Birliği (TEB), çok sayıda ilacın geri ödeme listesinden çıkarılacağı ve eşdeğer ilaca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen fark uygulamasının yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürüleceği yönünde duyumlar aldığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

TEB, her iki durumda da halkın ilaca ulaşımının zorlaşacağı, yerli ilaç sanayinin de zarar göreceği yönünde uyarıda bulundu.

Reklam

TEB’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Son dönemde, çok sayıda ilacın geri ödeme listesinden çıkarılacağına ve eşdeğer ilaca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen fark uygulamasının yüzde 10’dan yüzde 5’e çekileceğine dair duyumlar almaktayız. Her şeyden önce bu uygulamadan halk sağlığının, yerli ilaç politikasının, yerli ilaç üreticilerinin ve eczacıların zarar göreceği aşikardır.”

Açıklamanın devamı şöyle: “Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen kısmın yüzde 5’e çekilmesi demek, vatandaşın cebinden ilaca ödenen kısmın artması, ilaç alanının ve ilaç alım gücünün daraltılması anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra geri ödeme listesinden çıkarılacak ilaçlar, vatandaşın daha pahalı ilaçlara yönelimine sebep olacak, halkın alım gücünü düşürecek ve halk sağlığına olumsuz etki edecektir.”

Eşdeğer ilaçların ise büyük oranda yerli ilaçlar olduğuna işaret edilen açıklamada, eşdeğer ilaca ödenen payın azaltılmasının Türkiye’nin yerli ilaç politikasına ve yerli ilaç sanayisine zarar verileceği vurgulandı.

Reklam

Açıklamada, her iki durumda da halkın ilaca ulaşımını zorlaştıran bir durumun ortaya çıkacağına dikkat çekildi.