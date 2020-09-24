Eczacılar Birliği’nden ABD’li büyükelçiye ilaç çıkışı: Söyledikleri modern ambargo

Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield’in, ABD’li ilaç şirketlerinin Türkiye’den alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle pazardan çıkabileceğine ilişkin açıklamasını “Söyledikleri modern ilaç ambargosu” ifadeleriyle yanıtladı.

Fotoğraf: Reuters

Satterfield, Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine borcunu ödememesi durumunda şirketlerin Türkiye’ye ilaç satmayı durdurabileceğini açıklamıştı.

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Büyükelçi, Türkiye’deki devlet hastanelerinin yabancı ilaç şirketlerine borcunun bir yıl içinde 230 milyon dolardan 2.3 milyar dolara çıktığını ve şirketlerin böyle devam etmek istemeyebileceğini, bunun da Türkiye’nin çıkarına olmayacağını belirtmişti.

Çolak şunları söyledi: “İlaca erişimde sıkıntı yaratacak her adımın, halk sağlığında onarımı mümkün olmayan yaralar açacağı unutulmamalıdır. Sayın büyükelçinin söyledikleri modern ilaç ambargosundan başka bir şey değildir.”