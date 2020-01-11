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Yaramazlara biraz batar!

Eczacılar birliği: 120’ye yakın ilaç piyasada bulunmuyor, sıkıntı şubatta artacak

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, 120’ye yakın ilacın piyasada bulunmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Birgün’den Burcu Cansu’nun haberine göre, Çolak hemen hemen her gruptan bir iki ilaçta tedarik sorunu olduğunu, bunun şubat ayında daha da artacağını ifade etti.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında, milli gelire oranla en az sağlık harcamasının yüzde 4.2’lik oranla Türkiye’de yapıldığını kaydeden Çolak, “2019’un ilk dokuz ayında 293 milyon 238 bin adet reçete karşılandı. En çok satılan kalemler ağrı kesiciler ve metabolizma hastalıklarında kullanılan ilaçlar oldu” dedi.

Eczacıların en önemli sorunlarından birinin de istihdam olduğunu kaydeden Çolak şöyle konuştu: “İhtiyaç olmadığı halde açılmaya devam edilen eczacılık fakülteleri ve artırılan kontenjanlar, bu ülkenin ve bu mesleğin geleceği ile oynamaktır. Sağlık Bakanlığı’nın tahminlerine göre, 2030 yılında şimdiden 7 bin eczacı fazlası bulunuyor. Tüm bu veriler ışığında eczacılık mesleğinin istihdam sorunu yaşayacağını söylemek için müneccim olmaya gerek yok.”

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