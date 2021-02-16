Eczacıbaşı’dan İKSV’ye 35 milyon liralık destek

Eczacıbaşı Topluluğu, kurucu sponsoru olduğu İstanbul Kültür Sanat Vakfı’na (İKSV) 35 milyon liralık ek destek verecek.

Fotoğraf: iksvphoto.com

Çalışmalarını izleyici, üye, kamu, özel sektör ve diğer STK’ların katkılarıyla yürüten İKSV, salgın koşullarında etkinliklerini sınırlı bir program dahilinde, sınırlı sayıda izleyicinin katılımıyla yapabildi.

Reklam

Bu nedenle İKSV, geçen yılı yaklaşık 10 milyon liralık zararla kapattı.

Eczacıbaşı Topluluğu, İKSV’nin içinde bulunduğu finansal sıkıntının giderilmesi adına üç yıla yayılacak ek bir maddi destek verme kararı aldı.

Buna göre Eczacıbaşı Topluluğu, vakfa toplam 35 milyon liralık ek kaynak aktararak, İKSV’nin mali yapısını güçlendirecek ve gelecek yıllarda vakfın kültür-sanata katkılarını sürdürebilmesine olanak sağlayacak.

Reklam

50’nci yıla hazırlık

Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle, salgının İKSV bütçesine olumsuz etkileri silinirken, 2022’de 50’nci yılını kutlamaya hazırlanan vakfın sürdürülebilir ve güçlü bir finansal yapıya sahip olması da sağlanacak.

Kurulduğu günden bu yana Türkiye’de kültür-sanatın gelişimi için kâr amacı gütmeden çalışan İKSV, gelecek dönemde de kültür birikiminin zenginleştirilmesi için sanatsal üretimi odak noktasına alarak, sanat üretimine ve dünya sanat birikimine katkıda bulunmak yönündeki çabalarını artırarak sürdürecek.