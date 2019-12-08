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Yaramazlara biraz batar!

Eczacıbaşı VitrA dünya ikincisi!

Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda ikinci oldu.

Fotoğraf: DHA

Eczacıbaşı VitrA, bugün İtalyan Imoco Conegliano’yla Çin’in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde karşılaştı.

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Eczacıbaşı ilk seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti. Ardından İtalyan takım 25-14 ve 25-19’luk setlerle maçı 2-1’e getirdi. Son seti de 25-21 kaybeden Eczacıbaşı dünya ikincisi oldu.

Eczacıbaşı VitrA, 2015 ve 2016 yıllarında şampiyon olurken, ilk kez final maçını kaybetmiş oldu.

Bir diğer Türk takımı Vakıfbank da aynı turnuvada üçüncü olmuştu.

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Vakıfbank, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda üçüncü oldu

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