Eczacı Odası: Firmalar zamlı satışı bekliyor, ilaç bulmada zorluk yaşanıyor

Grip vakalarında mevsimsel olarak görülen artış ve iki çocuğun domuz gribi şüphesiyle hayatını kaybetmesi üzerine ilaç stokları tartışılması başladı. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu piyasada domuz gribi dahil birçok ilacı bulmada zorluk yaşandığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin görüştüğü Sarıalioğlu her yıl şubat ayında ilaca zam yapıldığı için firmaların ilaçlarını depolara vermek istemediğini, dolayısıyla eczanelerde domuz gribi ilacı dahil pek çok ilacı bulunamadığını söyledi.

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Sarıalioğlu ilaç piyasasındaki sorunun boyutlarını şu sözlerle anlattı: “Şu an tansiyon, epilepsi, göz ilaçlarını, ağrı kesicileri bile eczanelerde bulmak zor. Firmalar depolara ilaç vermek istemiyor. Örneğin şu an benim eczanemde en çok kullanılan 150 ilaç yok“.

Her zam öncesi aralık-ocak döneminde benzer sorunların yaşandığına dikkat çeken Sarıalioğlu sorunun çözümü için şu öneriyi getirdi: “İlaç firmaları depolara, depolar da piyasaya ilaç vermekten kaçınıyor. Çünkü zam dönemlerinde ellerindeki ilaçları çıkarıp zamlı şekilde piyasaya sunmayı tercih ediyorlar. Bakanlık yılda bir kez fiyat düzenlemesi yapacağına örneğin üç ayda bir yüzde 5 gibi bir oranda yapsa bu problem yine yaşanmaz”

Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada ilaç stoğunun yeterli olduğu savundu.