Eczacı odası başkanı: Takviye faydalı ama dozunda kullanılmazsa zehir etkisi yapar

Salgın sürecinde bağışıklık güçlendirmek için vitamin ve takviyelere talebin arttığına dikkat çeken Adana Eczacı Odası (ADEO) Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, ihtiyaç yoksa bu ürünlerin kullanılmaması gerektiğini söyledi. Yalbuzdağ, dozun aşılmasının da zehir etkisi yapacağı konusunda uyardı.

Fotoğraf: DHA

Takviyelerin faydası olduğunu söyleyen Yalbuzdağ, bu tür ürünlerin uzman tavsiyesi ile kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

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Vitaminler, bağışıklık güçlendiricileri, çinko, propolis gibi takviye gıdaların gereksiz kullanımı ya da doz aşımının vücuda zarar verebileceğini vurgulayan Yalbuzdağ, “Vücudumuzun ihtiyacı yoksa takviye almamalıyız. Dozunda kullanılmayan her şey insan için zehir etkisi yapabilir” dedi.

Bazı insanların gerek beslenme bozukluklarından gerekse yaşam tarzlarından dolayı çeşitli vitamin ya da mineralleri dışarıdan almak zorunda kalabildiğini söyleyen Yalbuzdağ, bunun gelişigüzel tavsiyelerle yapılmaması gerektiğini vurguladı.

‘Yan etkilerine dikkat’

Bu tür ürünlerin içinde kimyasalların da bulunduğuna dikkat çeken Yalbuzbağ şöyle devam etti: “Dozunda kullanılmayan her şey zehir etkisi yapabilir. Bu yüzden kullandığımız takviye edici gıdanın dozuna, yan etkilerine dikkat etmeliyiz. Ayrıca kullandığımız bir ilaç ya da kronik bir rahatsızlığımız varsa hekimimize belirtmeliyiz. Bu ürünleri kullanırken hekime ya da eczacıya danışılması önemlidir. Pandemi döneminde bilgisi olmayan birçok kişi internet üzerinden tavsiyeler yapıyor. Bunlara kapılıp hareket etmemeliyiz. Vücudumuzda eksik yoksa beslenmemize dikkat etmemiz yeterlidir. Dışarıdan alınacak bir tablet ile her şeyin iyi olmasını beklememek gerekir. Tabii ki kararında kullanılırsa faydası vardır. Yeter ki dozunu aşmayalım.”

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Salgın sonrası özellikle D ve C vitamini, çinko ile propolis içerikli ürünlere olan talebin yoğun olduğunu anlatan eczacı Emine Berat Demirci ise insanların antioksidan etkinliği yüksek olan takviyelere yöneldiğini söyledi.

‘Yüzde 60 arttı’

Salgın öncesi hiç takviye ilaç kullanmayanların bile eczaneye gelerek bu ürünlerden satın aldığını belirten Demirci şunları söyledi: “Salgın sonrası virüs korkusuyla birlikte talep yüzde 60 oranında arttı. Fiyatlarda ise olması gerekenden fazla bir yükselme yaşanmadı. Bu ürünlerin yerinde kullanımı insan vücuduna faydalıdır. Fakat fazla kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Örneğin C vitaminini fazla alırsanız böbreğinizde taş yapar. D vitamininde dozu aşarsanız karaciğerinize zarar verebilir. Günlük dozları aşmadan doktor ve eczacı tavsiyesiyle kullanmak önemlidir.”