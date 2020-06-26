Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ecrin Kurnaz’ın ölümüyle ilgili üvey baba dahil dört kişi tutuklandı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan altı şüpheliden, aralarında üvey babasının da bulunduğu dört kişi tutuklandı.

Vezirköprü cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DNA incelemesinde buluntuların geçen yıl kaybolan Kurnaz’a ait olduğunun belirlenmesinin ardından gözaltına alınan şüphelilerden üvey babaanne Hacer Kurnaz, ‘bakmakla yükümlü olduğu çocuğun ihmalle ölümüne neden olma’ iddiasıyla tutuklandı.

Reklam

Üvey baba Deniz Kurnaz ile Hasan S. ve Mesut Y. de ‘fuhuş yaptırmak, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek’ iddiasıyla sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üvey amca Özkan Kurnaz ile H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Vezirköprü’nün Alancık Mahallesi’ndeki evlerinin önünde oynarken geçen yıl 7 Mayıs’ta kaybolan Kurnaz’ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve mahallelinin katılımıyla küçük kız aranmış ancak bulunamamıştı.

Reklam

Kaybolduğu yere yaklaşık altı kilometre uzaklıkta, ormanlık arazideki dere yatağında, 27 Mayıs’ta orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu.

Kurnaz’ın üvey babaannesi Hacer Kurnaz, üvey amcası Özkan Kurnaz, üvey babası Deniz Kurnaz ile Hasan S, Mesut Y. ve H.Ö. üç gün önce jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

1.5 yaşındaki Ecrin’in kaybolmasıyla ilgili soruşturmada altı gözaltı kararı

21 gündür kayıp bir buçuk yaşındaki Ecrin’in dere yatağında cesedi bulundu

SON HABERLER

Taksicilerden, İBB’nin ertelenen teklifine: İstedikleri sektörü düzeltmek değil, rant

İstanbul’daki taksi sayısında 6 bin artışı öngören maddenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında (UKOME) alt komisyonda görüşülmek üzere oy çokluğuyla ertelenmesini değerlendiren taksiciler, kararı desteklediklerini belirterek, ‘İBB’nin niyetinin taksicilik sektörünü düzeltmek değil, yeni bir rant kapısı oluşturmak olduğunu’ savundu.

Çorlu faciası davası: Yedi kişilik bilirkişi heyeti inceleme yapacak

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan dört sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, kaza yerinde keşif yapması için yedi kişilik bilirkişi heyeti belirledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...